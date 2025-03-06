نيكول سابا تصدم ياسمين عبد العزيز في الحلقة السادسة من “وتقابل حبيب”

كشفت الحلقة السادسة من مسلسل "وتقابل حبيب" عن خيانة خالد سليم لياسمين عبدالعزيز مع نيكول سابا.



وشهدت الحلقة عدة مشاهد قوية من نيكول سابا حيث قررت التواجد في عزاء "نهى" التي تقدم دورها الفنانة ندى موسى في فيلا "أبو العزم" وبتواجد الجميع وعلى رأسهم "ليل الحسيني" التي تقدم دورها الفنانة ياسمين عبد العزيز لتلفت إليها الأنظار بعد الجرأة الكبيرة التي قادتها إلى منزل عائلة أبو العزم في الوقت الذي تعرف أن ليل الحسيني تشك في زوجها يوسف بسببها.



في الحلقة السادسة أيضا، كانت نيكول سابا "رقية العسكري" الصدمة الأكبر لـ "ليل الحسيني" حين تواجد "يوسف" عند "رقية" بعد أن أقنع ليل الحسيني بأنه في طريقه لبورسعيد في رحلة عمل إلا أن الشك دخل قلب ليل لتراقبه حتى تصل إلى فيلا رقية وتضبط خيانة زوجها يوسف مع رقية.



مسلسل “وتقابل حبيب” بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وكريم فهمي وخالد سليم وصلاح عبد الله وأنوشكا وبسنت شوقي ومنة عرفة ومحمود ياسين والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري.