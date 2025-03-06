نصر عبده: الولايات المتحدة تعاقب بعض الدول انحيازا للاحتلال الإسرائيلي

قال الكاتب الصحفي نصر عبده، المحلل السياسي والاستراتيجي ، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن يحدث توازنات في العلاقة الأمريكية الروسية، والعلاقة الأمريكية الأوكرانية، والعلاقة الأمريكية مع حلف الناتو، بحيث يكون ترامب الوحيد الذي يمسك بخيوط اللعبة، ويستطيع أن يحرك الجميع في أي وقت، ومن هنا تواصل بصورة مباشر مع كلاً من الرئيس الروسي والأوكراني.

وأضاف "عبده"، خلال حواره مع الإعلامي عصام الفرماوي، ببرنامج "مساحة للرأي"، عبر الفضائية المصرية أن الولايات المتحدة تعاقب بعض الدول انحيازا للاحتلال الإسرائيلي، مثلما فعلت مع جنوب إفريقيا بسبب رفع قضية ضد دولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية، مشيرًا إلى أن التكتلات السياسية والدولية الجديدة غير قادرة على تغيير النظام العالمي حتى الآن.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة لن تتراجع عن أي قرار إلا إذا شعرت بالخطر، مضيفًا أن التكتلات الاقتصادية إذا اجتمعت واتخذت موقفا صريحا ضد بعض القرارات الاقتصادية الامريكية، ففي هذه الحالة قد يتراجع ترامب، ولكن إذا استمر الوضع على ما هو عليه فسيستمر في سعيه للسيطرة السياسية والاقتصادية.



