بالصور.. نائب محافظ الأقصر يشهد ماراثون ظواهر الرياضي بمشاركة 700 شخص

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، اليوم الخميس، فعاليات مبادرة ظواهر رياضية، والتي تضمنت ماراثون رياضي على كورنيش النيل شارك فيها نحو 700 شاب وفتاة وأطفال، بحضور صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، تزامنًا مع سادس أيام شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر.

ماراثون ظواهر

وانطلق الماراثون الرياضي من أمام معبد الأقصر على الممشي السياحي وصولا إلى قاعة المؤتمرات الدولية بالكرنك بمسافة 2 كيلو متر، حيث تم توزيع بعض البروشورات التي ضمت عددًا من النصائح الرياضية الصحيحة التى يجب ممارساتها خلال شهر رمضان الكريم، كما تم توزيع بعض الكتب المتنوعة على المشاركين لتنمية مهارات القراءة والثقافة.

فريق طبي يتواجد بالماراثون تحسبًا لأي طارئ

كما تواجد بالماراثون فريق طبي من الهيئة العامة الرعاية الصحية بالأقصر للكشف مسبقا على المشاركين لقياس مستوى الدم والسكر، وذلك تحسبا لأي طارئ.

وفي الختام حرص فريق مبادرة ظواهر الشبابية بالأقصر، على توزيع البلح والماء على الصائمين المشاركون في الماراثون.

يذكر أن مبادرة ظواهر لها محورين وهما الوعي والمسئولية المجتمعية، وتهدف إلى الحد من الظواهر السلبية والارتقاء بالفكر الشبابي ورفع الوعي المجتمعي، وتعزيز السلوكيات الإيجابية كالتسامح والتعاون والانضباط من خلال برامج تعليمية وتثقيفية، وذلك بمشاركة ودعم جامعتي الأقصر وطيبة التكنولوجية، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، ومديريات الأوقاف، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والمجلس القومي للمرأة، ومكتبة مصر العامة، وقصور الثقافة.

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