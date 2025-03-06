حارس برشلونة يعلن انفصاله عن زوجته

أعلن حارس مرمى برشلونة الإسباني، مارك أندريه تير شتيجن، انفصاله عن زوجته، وذلك في بيان رسمي نشره عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح تير شتيجن في بيانه أن القرار لم يكن سهلًا، وأنه جاء بعد تفكير عميق من الطرفين، حيث أكد الحارس الألماني أن التركيز الأساسي له ولطليقته سينصب على مصلحة أطفالهما، وتوفير بيئة مستقرة ومحبة لهم.

تير شتيجن لديه طفلان من زوجته داني هما، بن (4 سنوات) وتوم (سنة واحدة)، وجاء إعلان الانفصال في وقت صعب على الحارس الألماني.

تير شتيجن ينفصل عن زوجته

وشدد حارس برشلونة على التزامهما بالتعاون كوالدين، والحفاظ على الاحترام المتبادل بينهما، كما طلب شتيجن من الجمهور احترام خصوصيته وخصوصية أطفاله خلال هذه الفترة.

ويأتي إعلان تير شتيجن عن انفصاله عن زوجته في وقت حرج، حيث يغيب عن صفوف برشلونة بسبب الإصابة، التي تعرض لها مطلع الموسم الجاري 2024-2025، إذ يصارع من أجل التعافي من الإصابة القوية التي لحقت به؛ من أجل العودة إلى الملاعب في نهاية الموسم.

ودفعت إصابة مارك أندريه تير شتيجن، برشلونة إلى التعاقد مع حارس جديد، وهو البولندي فويتشيك تشيزني، الذي عاد من اعتزال كرة القدم لارتداء قميص الفريق الكتالوني.