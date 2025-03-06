كندة علوش تفكّر في التبني بعد حرمانها من الإنجاب في إخواتي

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل “اخواتي”، تفكير كندة علوش في التبني تأثرًا بإحدى عميلات الكوافير الذي تعمل به، تصارح ناهد (كندة علوش) الدكتورة النفسية، التي قررت المتابعة معها منذ الحلقة الأولى، بتفكيرها في التبني بعدما سمعت إحدى المترددات على الكوافير الذي تعمل به وهي تتحدث عن قرارها بالتبني هي الأخرى.

وتأتي رغبة ناهد في التبني بعدما واجهت صدمة فقدان فرصتها في الإنجاب حيث تمر بمرحلة انقطاع الطمث المبكر، الأمر الذي أثّر سلبًا على حالتها النفسية وانهارت في أحضان زوجها. لكن ولأنها تتمتع بشخصية قوية ترفض الاستسلام للأمر فتتقبل هذا الواقع وتبدأ بالتفكير في حلول أخرى حتى تنعم بلحظات الأمومة التي تتمنى أن تعيشها.

مسلسل إخواتي من إخراج محمد شاكر خضير وتأليف مهاب طارق، وتشارك كندة علوش في بطولته مع نيللي كريم، روي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، علي صبحي، وضيوف الشرف: أحمد حاتم ومحمد ممدوح.