باستثناء المجر.. دول الاتحاد الأوروبي تعلن دعمها لأوكرانيا في قمة "بروكسل"

أفادت وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم الخميس، بأن دول الاتحاد الأوروبي باستثناء المجر؛ تعلن في قمة «بروكسل» دعمها لأوكرانيا، وق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأجرى زعماء الاتحاد الأوروبي، قمة استثنائية في «بروكسل»، بحضور الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي.

وأكد الاتحاد الأوروبي ضرورة استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا لضمان تحقيق السلام، وأي هدنة يجب أن تكون في إطار اتفاق سلام شامل به ضمانات أمنية قوية لـ«كييف»

وشدد على تكثيف العقوبات والضغوط على روسيا، لإضعاف قدرتها على استمرار الحرب، مع رفضع إجراء أي مفاوضات بشأن أوكرانيا دون مشاركتها.

ونوه الاتحاد الأوروبي، إلى استمراره في دعم «كييف» أمام الحرب الروسية، ووأنه يجدد الالتزام بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها.

وقال إن أحد أهداف الاتحاد، توحيد المتطلبات وتعزيز المشتريات المشتركة لتقليل التكاليف، وإنه سيدعم صناعة الدفاع بزيادة التمويل وتشجيع الاستثمارات.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي على المستوى الوطني، حيث أنه من الضروري أن يصبح أكثر استقلالية في الدفاع لمواجهة التهديدات.

في السياق ذاته، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، العمل على تسريع تسليم الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا، في إطار خطة إعادة تسليح أوروبا.

وطالب «زيلينسكي» حلفاءه الغربيين بضمانات أمنية متينة في إطار مفاوضات محتملة، للتثبت من عدم تعرض بلاده لهجوم روسي جديد في المستقبل.

وحث الرئيس الأوكراني، زعماء الاتحاد الأوروبي، على دعم فكرة الهدنة في الجو والبحر.

وتابع «زيلينسكي»، أنه يريد السلام لكن ليس بالتخلي عن أوكرانيا، مشددًا أنه ينبغي تنمية القاعدة الصناعية في أوروبا.

وناقش، مع رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس المجلس الأوروبي تعزيز القدرات الدفاعية لـ«كييف».

وأكمل: «بحثت مع المسؤولين الأوروبيين مسألة انضمام أوكرانيا؛ إلى الاتحاد الأوروبي، وزيادة العقوبات على روسيا».

وأكد «زيلينسكي»، أنه ناقش في «بروكسل» تعزيز منظومة الدفاع الجوي، وتسليم الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا في الوقت المناسب.

وكان «زيلينسكي» عرض الثلاثاء هدنة مع روسيا في الجو والبحر لبدء مفاوضات حول سلام دائم بقيادة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

كما أبدى استعداده لتوقيع اتفاق إطاري مع الولايات المتحدة حول استغلال الموارد المعدنية الأوكرانية، وهو ما يطالب به الرئيس الأميركي.