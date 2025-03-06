"القاهرة الإخبارية": طائرة إسرائيلية تستهدف فلسطينيين في حي الشجاعية بغزة

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذ استهدفت طائرة إسرائيلية مجموعة من المدنيين الفلسطينيين في حي الشجاعية وهناك أنباء عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد أخر من المواطنين بجروح متفاوتة الخطورة، ونقلوا على إثر هذه الإصابات إلى المستشفى المعمداني لتلقي العلاج.

وأضاف "جبر"، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الأليات العسكرية الإسرائيلية المتواجدة في المناطق العازلة سواء في مدينة خان يونس وكذلك شرق رفح الفلسطينية فتحت نيران رشاشاتهاالثقيلة تجاه منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وتابع: "في ساعات الصباح، كانت الزوارق الحربية الإسرائيلية نشطة بإطلاق القذائف والنيران من رشاشاتها الثقيلة تجاه المناطق الغربية لخان يونس ورفح الفلسطينية وتحديدا منطقة المواصي".

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يتواني عن خرق اتفاق وقف إطلاق النيران في أكثر من منطقة داخل قطاع غزة.