ads
الخميس 06 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"القاهرة الإخبارية": طائرة إسرائيلية تستهدف فلسطينيين في حي الشجاعية بغزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذ استهدفت طائرة إسرائيلية مجموعة من المدنيين الفلسطينيين في حي الشجاعية  وهناك أنباء عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد أخر من المواطنين بجروح متفاوتة الخطورة، ونقلوا على إثر هذه الإصابات إلى المستشفى المعمداني لتلقي العلاج.

وأضاف "جبر"، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الأليات العسكرية الإسرائيلية المتواجدة في المناطق العازلة سواء في مدينة خان يونس وكذلك شرق رفح الفلسطينية فتحت نيران رشاشاتهاالثقيلة تجاه منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وتابع: "في ساعات الصباح، كانت الزوارق الحربية الإسرائيلية نشطة  بإطلاق القذائف والنيران من رشاشاتها الثقيلة تجاه المناطق الغربية لخان يونس ورفح الفلسطينية وتحديدا منطقة المواصي".

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يتواني عن خرق اتفاق وقف إطلاق النيران في أكثر من منطقة داخل قطاع غزة.

استشهاد إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الآليات العسكرية الإسرائيلية الزوارق الحربية المستشفى المعمداني المناطق العازلة خان يونس حي الشجاعية رفح الفلسطينية فلسطين منازل الفلسطينيين منطقة المواصي وقف اطلاق النار