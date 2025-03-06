مدرسة تيرانُس تنظم محاضرة حول “الصحة النفسية للخادم”

نظمت مدرسة تيرانُس محاضرة هامة بعنوان “الصحة النفسية للخادم”، و”التربية الصحية السليمة للأطفال في بيت مسيحي”، بالإضافة إلى “طريقة التعامل مع الخلافات”

قدّم المحاضرة القمص بطرس المحرقي، عضو نقابة العلاج النفسي (BACp) وعضو جمعية العلاج النفسي والمستشار الأمريكي (APA)، بالإضافة إلى كونه حاصلاً على ماجستير في علم النفس والعلاج السلوكي المعرفي من جامعة لندن (Unicf University).

كما يشغل القمص بطرس المحرقي منصب المدرس في إكليريكية الدير المحرق ومدرسة تيرانُس.



تناولت المحاضرة أهمية الصحة النفسية للخادم في الخدمة، وطرق التربية الصحية السليمة للأطفال في بيئة مسيحية، بالإضافة إلى أساليب التعامل مع الخلافات في الحياة اليومية، بما يساهم في بناء بيئة روحية وصحية للأفراد والعائلات.

تجدر الإشارة إلى أن مدرسة تيرانُس تواصل تقديم محتوى معرفي غني يُعزز التلمذة الأرثوذكسية، مُؤكدةً على دورها الفاعل في نشر العلم والتربية الروحية.



