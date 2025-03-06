واشنطن: المقترح المصري لإعمار غزة "إيجابي"

أعرب المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يوم الخميس، عن تقديره للمبادرة التي قدمتها مصر والمتعلقة بإعادة إعمار قطاع غزة، واصفًا إياها بأنها تمثل بادرة إيجابية تعكس حسن النية من الجانب المصري.

ورغم إشادته بالمقترح المصري، فإن ويتكوف لم يمنح دعمه الكامل للتفاصيل الواردة فيه، إذ يُنظر إلى هذه الخطة على أنها بديل للمقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي كان يشمل وضع القطاع الفلسطيني تحت سيطرة أمريكية مع إبعاد سكانه عن المنطقة.

وأكد المسؤول الأمريكي على أهمية استمرار المناقشات بشأن هذا الطرح المصري، مشددًا على أن هذه المبادرة تُعد خطوة مبدئية يمكن البناء عليها في المستقبل.

وكشفت مصر عن خطة شاملة لإعادة بناء قطاع غزة، حيث قُدّرت تكلفتها بنحو 53 مليار دولار، وذلك في إطار تنسيق واسع مع جهات دولية ودعم عربي متكامل.

وتهدف المبادرة إلى ترميم القطاع الذي تعرض لدمار واسع النطاق نتيجة الحرب الأخيرة، مع التأكيد على عدم المساس بسكانه أو إجبارهم على مغادرة منازلهم تحت أي ظرف.

وتتضمن الخطة مسارين رئيسيين: الأول يُعنى بالاستجابة العاجلة ويُتوقع أن يستمر لمدة ستة أشهر، بينما يمتد المسار الثاني لخمس سنوات، يركز خلاله على عمليات البناء وإعادة التأهيل.

وسيتم خلال المرحلة الأولية التخلص من نحو 50 مليون طن من الأنقاض، إضافة إلى إنشاء وحدات سكنية مؤقتة، والعمل على إصلاح ما لا يقل عن 60 ألف منزل تعرضت لأضرار جزئية.

