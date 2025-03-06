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الخميس 06 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية الأمريكية: النظام الإيراني تحت أقصى الضغوط مجددًا

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن النظام الإيراني تحت أقصى الضغوط مجددًا؛ وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وكان وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، قال، إن الولايات المتحدة، لن نتردد في فرض عقوبات على روسيا وإيران.

وأكد «بيسينت»، أنه سيمنع وصول إيران إلى النظام المالي العالمي؛ من خلال استهداف الأطراف الإقليمية التي تسهل تحويل الإيرادات.

فيما أفادت وزارة الخزانة الأمريكية، بأن الإفراط في استخدام العقوبات، قد يؤثر على تفوق الدولار الأمريكي.

في وقت سابق أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن سياسة «الضغوط القصوى»، التي أعاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فرضها ضد «طهران»، ستنتهي بالفشل، كما حدث خلال ولايته الأولى.

وكان «ترامب»، قد مذكرة رئاسية بداية فبراير الجاري، تهدف إلى تصعيد الضغوط على «طهران» من خلال فرض مزيد من العقوبات.

وتهدف المذكرة إلى حرمان إيران من الأسلحة النووية، والحد من برنامجها للصواريخ الباليستية، ووقف دعمها للجماعات المسلحة في المنطقة.

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