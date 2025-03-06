منذ أكتوبر 2023.. نيمار يعود لقائمة منتخب البرازيل لتصفيات المونديال

أعلن دوريفال جونيور، المدير الفني لمنتخب البرازيل، اليوم الخميس، عن قائمة اللاعبين النهائية المستدعاة لخوض مواجهتي كولومبيا والأرجنتين الحاسمتين في تصفيات كأس العالم 2026، وذلك خلال شهر مارس الجاري.

شهدت قائمة منتخب البرازيل عودة النجم نيمار دا سيلفا، الذي غاب عن منتخب بلاده منذ أكتوبر 2023 بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وضمت القائمة 23 لاعبًا من أبرز نجوم المنتخب البرازيلي في الملاعب المختلفة، بالإضافة إلى تواجد بينتو حارس مرمى النصر السعودي.

يحتل منتخب البرازيل المركز الخامس في جدول ترتيب تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 18 نقطة، بفارق 7 نقاط عن منتخب الأرجنتين المتصدر، مما يجعل مواجهتي كولومبيا والأرجنتين حاسمتين في مشوار راقصي السامبا نحو التأهل للمونديال المقبل.

قائمة منتخب البرازيل

حراسة المرمى: إيديرسون – أليسون بيكر – بينتو.

خط الدفاع: دانيلو – جابريل ماجالايش – ليو أورتيز – ماركينيوس – موريلو – جيليريمي أرانا – فاندرسون – ويسلي.

خط الوسط: أندري – جيرسون – برونو جيماريش – جويلاينتون – ماتيوش كونيا – نيمار دا سيلفا.

وفي الهجوم: إستيفاو – جواو بيدرو – رافينيا - سافينيو – فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس.