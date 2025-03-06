الكاتبة هجرة الصاوي تكشف طقوس حياتها فى شهر رمضان

استرجعت كاتبة أدب الطفل هجرة الصاوي، ذكرياتها فى شهر رمضان الكريم، مؤكدة ان له طبيعة خاصة عن شهور السنة، فتحاول إنهاء كل التزاماتها قبل أن يبدأ، لتتفرغ لروحانيات القرآن الكريم وأوراد الذكر والتسبيح، وأكيد العزومات والأكلات المصرية التى لا نقوم بطبخها إلا فى رمضان.

وقالت "الصاوي" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، إن الطفل المصرى مازال يقرأ، والدليل على ذلك معرض الكتاب من كل عام؛ حيث يحرص الأطفال على الحضور مع أسرهم، وشراء كتبهم الخاصة، من مصروفهم الخاص، فى مشهد يملأ الساحات والممرات بالأطفال منظر يبشر بجيل واعٍ قارئ يحب القراءة ويبحث عما يشده ويجذبه.

"هجرة الصاوي".. أديبة وروائية متخصصة فى أدب الطفل، درست "التأليف والكتابة الإبداعية بالمعهد العالى لفنون الطفل، بأكاديمية الفنون، لها مساهمات كثيرة فى جميع المجلات الشهيرة الخاصة بالطفل، قدمت سلسلة من القصص المتنوعة لأعمال مختلفة للنشء واليافعين، فازت بجائزة "إيسيسكو"، منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة، كأفضل قصة حوارية تتناول التنمر بالمدارس، كما تأهلت روايتها لليافعين "ثعلب الديجيتال" للقائمة القصيرة بجائزة الشيخ زايد للكتاب 2025، والتى تُناقش الخلافات فى وجهات الرأى بين الآباء والأبناء من خلال الأحداث الدرامية المثيرة.