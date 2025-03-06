«التعاون الخليجي»: نرفض تحميل مصر أي تبعات جراء محاولات تهجير الفلسطينيين

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، اليوم الخميس، السعى لتوطيد العلاقات التاريخية ودعم الشراكة الاستراتيجية مع مصر، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وقال «البديوي» -في اجتماع وزراء مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجي المصري- إن التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الشعب الفلسطيني، يشكل تهديدًا صارخًا لهويته وحقوقه.

وتابع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن قمة القاهرة عكست الالتزام المصري؛ والدعم اللامحدود للقضية الفلسطينية.

وأكمل: «نعلن دعمنا للخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، ونحث المجتمع الدولي على المشاركة في إعادة تأهيله».

وشدد على أن تحقيق السلام في المنطقة، يجب أن يكون في سياق الدولة الفلسطينية الموحدة وتنفيذ حل الدولتين.

ولفت الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: «نرفض تحميل مصر أي تبعات جراء محاولات التهجير للشعب الفلسطيني».

