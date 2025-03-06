ads
الخميس 06 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

«التعاون الخليجي»: نرفض تحميل مصر أي تبعات جراء محاولات تهجير الفلسطينيين

الأمين العام لمجلس
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، اليوم الخميس، السعى لتوطيد العلاقات التاريخية ودعم الشراكة الاستراتيجية مع مصر، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وقال «البديوي» -في اجتماع وزراء مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجي المصري- إن التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الشعب الفلسطيني، يشكل تهديدًا صارخًا لهويته وحقوقه.

وتابع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن قمة القاهرة عكست الالتزام المصري؛ والدعم اللامحدود للقضية الفلسطينية.

وأكمل: «نعلن دعمنا للخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، ونحث المجتمع الدولي على المشاركة في إعادة تأهيله».

وشدد على أن تحقيق السلام في المنطقة، يجب أن يكون في سياق الدولة الفلسطينية الموحدة وتنفيذ حل الدولتين.

ولفت الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: «نرفض تحميل مصر أي تبعات جراء محاولات التهجير للشعب الفلسطيني».
 

مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي مصر بدر عبد العاطي