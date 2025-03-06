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الخميس 06 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

خوسانوف يتفوق على مرموش ويتوج بجائزة لاعب الشهر في مانشستر سيتي

عبد القادر خوسانوف
عبد القادر خوسانوف مدافع مانشستر سيتي
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تمكن المدافع الأوزبكي الشاب عبد القادر خوسانوف من انتزاع جائزة أفضل لاعب في مانشستر سيتي لشهر فبراير 2025، متفوقًا على نجوم الفريق وعلى رأسهم النجم المصري عمر مرموش.

حصد خوسانوف جائزة لاعب الشهر في مانشستر سيتي، بعدما تفوق على جميع زملائه في الفريق بتصويت الجماهير، حيث حصل على أكبر عدد من الأصوات في تاريخ مانشستر سيتي في جائزة لاعب الشهر في النادي منذ انطلاق الجائزة.

خوسانوف يتفوق على مرموش وهالاند

شهدت المنافسة على جائزة أفضل لاعب في مانشستر سيتي، صراعًا كبيرًا بين اللاعبين، وهم: عمر مرموش وإيرلينج هالاند وجيريمي دوكو، مما يجعل فوز خوسانوف أكثر تميزًا.

انضم خوسانوف إلى مانشستر سيتي قبل 6 أسابيع فقط، ووقع عقدًا لمدة أربع سنوات ونصف، ونجح اللاعب الأوزبكي في فرض نفسه بقوة في تشكيل المدرب الإسباني بيب جوارديولا، وشارك في 6 مباريات مع السماوي حتى الآن.

وسجل عبد القادر خوسانوف هدفًا وحيدًا مع مانشستر سيتي، وكان في شباك ليتون أورينت في منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

عبد القادر خوسانوف 

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة، بعدما خاض 27 جولة.

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