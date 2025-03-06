ألفارو نيجريدو يعلّق حذاءه.. ويعلن نهاية رحلته مع كرة القدم

أعلن المهاجم الإسباني المخضرم ألفارو نيجريدو، اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي ونهائي، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع الأندية ومنتخب إسبانيا.

ونشر نيجريدو مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس)، يظهر فيه وهو يعلق حذاءه، معبرًا عن شكره العميق لكرة القدم التي منحته الكثير.

وقال نيجريدو: «شكرًا على كل شيء يا كرة القدم»، مودعًا عشاقه ومحبيه، بعدما ترك بصمته مع العديد من الأندية التي لعب لها.

مسيرة نيجريدو

أمضى نيجريدو البالغ من العمر 39 عامًا، مسيرة كروية طويلة وحافلة، ارتدى خلالها قمصان العديد من الأندية الكبرى، أبرزها ريال مدريد، إشبيلية، فالنسيا، مانشستر سيتي، ميدلسبره، وقادش.

ويعد نيجريدو هدافًا مميزًا، حيث سجل 290 هدفًا في 755 مباراة خاضها طوال مسيرته، مما يجعله واحدًا من أبرز المهاجمين الإسبان في جيله.

وتوج نيجريدو بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي في موسم 2013-2014، كما حقق إنجازًا تاريخيًا بالفوز ببطولة يورو 2012 مع منتخب إسبانيا.

وعلى الصعيد الدولي، أحرز ألفارو نيجريدو 10 أهداف بقميص المنتخب الإسباني خلال 21 مباراة دولية.

يذكر أن، ألفارو نيجريدو لم يلعب مع أي فريق منذ نهاية عقده مع بلد الوليد بنهاية الموسم الماضي 2023-2024.