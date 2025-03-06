حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بمدينة العريش

شن مجلس مدينة العريش اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة لوحات الإعلانات المخالفة والمعلقة بدون ترخيص، بناء على تعليمات محافظ شمال سيناء.

وقام قسم الاشغالات بالمجلس خلال الحملة المكبرة بمدينة العريش، بإزالة لوحات الإعلانات بدون ترخيص، حيث قام بفك اللوحات الإعلانية من الشارع الرئيسي بمدينة العريش، والتنبيه بعدم وضع لوحات إعلانيةإالا بعد الرجوع لمجلس المدينة.

حيث قاد اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد، وسكرتير عام مجلس مدينة العريش، حملة إزالات من المهد وتعدي على أملاك الدولة، وبناء بدون ترخيص، وذلك بمشاركة قسم الاشغالات وقسم الإزالات وقسم التنظيم، وبمعدات مجلس مدينة العريش، علما بأن الحملة مستمرة لإيقاف المباني المخالفة بمدينة العريش.

ويهيب مجلس المدينة باالمواطنين، بعدم الاقدام على أعمال بناء وتعديات بدون ترخيص، حتي لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومصادرة مواد البناء.