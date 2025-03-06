اقرأ غدًا في "البوابة”.. اتصالات أمريكية مع حماس.. ترامب يحذر ويطالب بالإفراج الفوري عن الرهائن

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة “البوابة” الصادر بتاريخ الخميس 7 مارس فبراير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

بتوجيهات رئاسية.. عودة المصريين المختطفين لدى ميليشيا الدعم السريع بالسودان إلى أرض الوطن

اتصالات أمريكية مع حماس.. ترامب يحذر ويطالب بالإفراج الفوري عن الرهائن

الرئيس الفرنسي: تجاهل التهديدات العالمية "جنون"

وموسكو تدين تصريحاته وتصفه بالحكواتي راوي القصص

الأمم المتحدة تخصص 110 ملايين دولار لتعويض خفض المساعدات الإنسانية

طاقم مسرحية "هاملتون" يرفضون العرض في مركز كينيدي بعد استيلاء ترامب عليه

برنامج الغذاء العالمي: الوضع في غزة حرج بسبب الحصار الإسرائيلي