واشنطن تتهم إسرائيل بعرقلة مفاوضات الأسرى مع حماس

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلًا عن مصادر في الإدارة الأمريكية، أن واشنطن تتهم إسرائيل بمحاولة عرقلة المحادثات الجارية مع حماس بشأن ملف الأسرى الإسرائيليين.

وأفاد مسؤولون أمريكيون بأن الحكومة الإسرائيلية تعارض بشدة فتح قناة تواصل مباشرة بين الولايات المتحدة وحماس، معتبرة أن ذلك قد يُضعف موقفها التفاوضي.

وبحسب المصادر ذاتها، لجأت الإدارة الأمريكية لهذا المسار بعد تعثر مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، حيث امتنعت عن إبلاغ تل أبيب بالاجتماع المباشر مع ممثلي حماس، خشية أن تحاول إسرائيل إفشاله.