منطقة شمال سيناء الأزهرية تحتفل بمرور 1085 سنة على تأسيس الجامع الأزهر

نظمت منطقة شمال سيناء الأزهرية اليوم الاحتفال السنوي بذكرى تأسيس الجامع الأزهر الشريف بقاعة المدينة الشبابية بالعريش، بحضور اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وكان فى استقباله، فضيلة الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، وفضيلة الدكتور عادل السايس، مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية، و محمد عبد العظيم، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وفضيلة الشيخ خالد العيسوى، مدير عام منطقة وعظ شمال سيناء، وحضر الاحتفالية لفيف من القيادات الأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ووكلاء الوزارات والقيادات السياسية والتنفيذية وعلماء الأزهر الشريف والوعظ والأوقاف.

قام رئيس الإدارة المركزية للمنطقة بتسليم الهدايا للمحافظ، ووكيل وزارة الأوقاف، والقمص غبريال ابراهيم، وكيل مطرانية شمال سيناء، وخالد حسن، مدير المدينة الشبابية بالعريش.

وأشار المحافظ إلي أن للأزهر الشريف مكانة كبيرة في قلوب المصريين بصفة خاصة وفي قلوب العالم أجمع بصفة عامة.

ووجه الشكر إلى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ، على الجهود المبذولة في نشر صحيح الدين والفكر المستنير

وأشاد المحافظ وجميع الحاضرين بالحفل والفقرات ودور الأزهر الشريف.