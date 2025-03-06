أبرزهم سلوت.. قائمة المرشحين لحصد جائزة مدرب الشهر بالدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في شهر فبراير، على رأسهم آرني سلوت مدرب ليفربول.

ويتواجد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضمن قائمة المدربين المرشحين لحصد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي.

قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي عن شهر فبراير

وينافس سلوت 4 مدربين على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر فبراير الماضي، وهم: أوليفر جلاسنر (كريستال بالاس)، ديفيد مويس (إيفرتون)، أنجي بوستيكوجلو (توتنهام)، ماركو سيلفا (فولهام).

قاد أوليفر جلاسنر كريستال بالاس لتحقيق 3 انتصارات مذهلة، أبرزها الفوز على مانشستر يونايتد وفولهام وأستون فيلا.

أما ديفيد مويس، فحافظ على سجل إيفرتون خاليًا من الهزائم في فبراير، وحقق فوزًا كبيرًا على ليستر سيتي وتعادلًا مثيرًا مع ليفربول.

كما نج أنجي بوستيكوجلو في إعادة توتنهام إلى سكة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية، وحقق 3 انتصارات.

بينما ماركو سيلفا قاد فولهام لتحقيق نتائج إيجابية، وأنهى الشهر بفارق ضئيل عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

فيما واصل ليفربول تحت قيادة آرني سلوت مسيرة التألق، وعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.