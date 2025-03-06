أردوغان: عودة 133 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم منذ ديسمبر

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن أكثر من 133 ألف لاجئ سوري عادوا طوعًا إلى بلادهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد.

وأكد أردوغان، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، أن هذا العدد مرشح للارتفاع مع تحسن الاستقرار في سوريا، مشددًا على أن تركيا لن تجبر أحدًا على المغادرة، لكنها ستسهل العودة لمن يرغب.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن نحو 1.2 مليون شخص عادوا إلى منازلهم في سوريا خلال الفترة نفسها، بينهم 885 ألف نازح داخليًا.

يُذكر أن تركيا استضافت نحو 3 ملايين لاجئ سوري خلال العقد الأخير جراء النزاع في سوريا.