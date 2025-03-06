ads
الخميس 06 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أردوغان: عودة 133 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم منذ ديسمبر

رجب طيب إردوغان
رجب طيب إردوغان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن أكثر من 133 ألف لاجئ سوري عادوا طوعًا إلى بلادهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد.

وأكد أردوغان، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، أن هذا العدد مرشح للارتفاع مع تحسن الاستقرار في سوريا، مشددًا على أن تركيا لن تجبر أحدًا على المغادرة، لكنها ستسهل العودة لمن يرغب.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن نحو 1.2 مليون شخص عادوا إلى منازلهم في سوريا خلال الفترة نفسها، بينهم 885 ألف نازح داخليًا. 

يُذكر أن تركيا استضافت نحو 3 ملايين لاجئ سوري خلال العقد الأخير جراء النزاع في سوريا.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان