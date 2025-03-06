محافظ شمال سيناء: الأزهر الشريف له دور تنويري ويحارب الفكر المتطرف

أكد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء أن الأزهر الشريف له دور هام وكبير في محاربة الأفكار المتطرفة ونشر صحيح الإسلام وذلك خلال مشاركة المحافظ في احتفال منطقة شمال سيناء الأزهرية باليوم السنوي للأزهر الشريف بمناسبة مرور 1085 عامًا على تأسيسه في السابع من شهر رمضان المبارك.

وأكد المحافظ، على دور الأزهر الشريف التنويري ونشر صحيح الإسلام المعتدل ومحاربة الأفكار المتطرفة.

وأشار إلى أن للأزهر الشريف مكانة كبيرة في قلوب المصريين بصفة خاصة وفي قلوب العالم أجمع بصفة عامة.

ووجه المحافظ الشكر إلي شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ، على الجهود المبذولة في نشر صحيح الدين والفكر المستنير.

عقد الاحتفال في المدينة الشبابية بمدينة العريش في حضور القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية والقيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ القبائل والعواقل.