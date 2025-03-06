من استقلال اليمن إلى اتفاقيات السلام.. أبرز أحداث 6 مارس حول العالم

تمتلأ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بأحداث وقعت في مثل هذا اليوم، السادس من مارس، الذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

تستعرض “البوابة نيوز” في السطور التالية، مجموعة من أبرز الأحداث المهمة التي شهدتها دول العالم في مثل هذا اليوم، كالتالي:

الاستقلال التام لليمن (1967):

في 6 مارس 1967، أعلن اليمن استقلاله التام عن الاحتلال البريطاني في جنوب البلاد، فبعد سنوات من النضال والمقاومة، تحقق الاستقلال بعد اتفاقات بين حركة التحرر الوطني البريطانية والحكومة البريطانية، وكان نقطة تحول كبيرة في تاريخ اليمن، حيث ساد شعور بالتحرر والسيادة على الأراضي اليمنية.

الانتخابات الرئاسية في تركيا (2004):

في 6 مارس 2004، جرت الانتخابات الرئاسية في تركيا، وأسفرت عن فوز الرئيس رجب طيب أردوغان، وكانت هذه الانتخابات محورية في تعزيز مكانة أردوغان السياسية، وكان لها تأثير كبير على مسار السياسة التركية على الصعيدين المحلي والدولي.

توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين (1993 ):

تم توقيع اتفاقيات أوسلو للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين بعد مفاوضات مكثفة، وكانت جزءًا من عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث تم وضع خطوات نحو إقامة السلام بين الجانبين بعد عقود من النزاع.

اغتيال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري (2005):

في 6 مارس 2005، تم اغتيال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري في عملية تفجير إرهابية استهدفت موكبه في بيروت، وأثار هذا الحدث صدمة عميقة في لبنان والعالم العربي، وأسفر عن حالة من الاضطراب السياسي في لبنان مع دعوات لإجراء إصلاحات سياسية وأمنية.

تأسيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) (1904):

في 6 مارس 1904، تم تأسيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) في باريس، وهو الهيئة المنظمة لأكبر رياضة في العالم، وشكل تأسيس الفيفا علامة فارقة في تطوير كرة القدم وتحويلها إلى أكثر الرياضات شعبية في العالم.

معركة نهر "الأردن" (636م):

في 6 مارس 636م، وقعت معركة نهر الأردن بين الجيشين البيزنطي والإسلامي وانتهت المعركة بهزيمة الجيش البيزنطي وتوسيع رقعة الدولة الإسلامية في المنطقة، مما ساهم في فتح الأراضي الشامية.

إطلاق أول قمر صناعي للاتصالات (1965):

في 6 مارس 1965، تم إطلاق أول قمر صناعي للاتصالات، الذي ساهم في تطوير تقنيات الاتصال الحديثة حول العالم، وكان له دور كبير في ربط القارات وتسهيل التواصل بين الشعوب في مختلف أنحاء العالم.

استقلال دولة البرازيل (1822):

في 6 مارس 1822، تم إعلان استقلال البرازيل عن البرتغال، وكان نتيجة للثورة البرازيلية التي قادها الأمير بيدرو الأول، وهو الذي أصبح أول إمبراطور للبرازيل، وشكل هذا الاستقلال بداية لمرحلة جديدة من النمو السياسي والاقتصادي للبرازيل.

احتلال الألمان لمدينة باريس (1940):

في 6 مارس 1940، احتلت القوات الألمانية مدينة باريس خلال الحرب العالمية الثانية، مما تسبب في انهيار الدفاعات الفرنسية، وكان بمثابة نقطة فاصلة في مسار الحرب، حيث مهد الطريق للاحتلال الألماني لأجزاء كبيرة من أوروبا.

توقيع اتفاقية خفض الأسلحة النووية بين أمريكا والاتحاد السوفيتي (1970):

في 6 مارس 1970، وقع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون مع نظيره السوفيتي ليونيد بريجنيف اتفاقية تهدف إلى الحد من الأسلحة النووية، وهي خطوة كبيرة نحو خفض التوترات بين القوتين العظميين في زمن الحرب الباردة، وساعدت الاتفاقية في تعزيز الأمن الدولي وتوجيه العالم نحو نزع السلاح النووي.