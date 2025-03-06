محمد صلاح مرشح لحصد جائزة ثانية في الدوري الإنجليزي لشهر فبراير

يتنافس النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، على جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر فبراير.

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، عن قائمة تضم 8 لاعبين مرشحين للفوز بجائزة أفضل هدف في شهر فبراير، يتصدرهم محمد صلاح.

يمكن للجماهير المشاركة في اختيار الهدف الأفضل من خلال التصويت عبر الموقع الرسمي لـ الدوري الإنجليزي.

جاء ترشيح محمد صلاح بالهدف الثاني في مباراة ليفربول وبورنموث، والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 2-0، حيث سجل صلاح ثنائية في هذا اللقاء.

يأتي ذلك، في الوقت الذي يتنافس فيه محمد صلاح على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي مع كل من، بيتو (إيفرتون)، فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)، يانكوبا مينتاه (برايتون)، جيد سبينس (توتنهام)، دومينيك سوبوسلاي (ليفربول).

قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي عن شهر فبراير 2025

محمد صلاح (الهدف الثاني) (بورنموث 0-2 ليفربول)

إيثان نوانيري (أرسنال 5-1 مانشستر سيتي)

جيمس تاركوفسكي (إيفرتون 2-2 ليفربول)

كاورو ميتوما (برايتون 3-0 تشيلسي)

ماتيوس كونيا (ليفربول 2-1 وولفرهامبتون)

دانييل مونوز (فولهام 0-2 كريستال بالاس)

ديجان كولوسيفسكي (إيبسويتش 1-4 توتنهام)

جاستن كلويفرت (برايتون 2-1 بورنموث).