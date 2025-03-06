جامعة عين شمس تنظّم ندوة "الصيام تربية نفسية" بالتعاون مع وزارة الأوقاف

نظم قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس بالتعاون مع كلية الإعلام ندوة دينية بعنوان "الصيام تربية نفسية"، بهدف تعريف الطلاب بفضائل الشهر الكريم وأحكام الصيام.

أشرف على الندوة إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، حيث تم افتتاح الندوة بكلمة من د. هبة شاهين، عميد كلية الإعلام، التي هنأت الحضور بحلول شهر رمضان، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من هذه الأيام المباركة في العبادة والعمل الصالح.

كما استعرضت فضائل الشهر الكريم عبر التاريخ، مستشهدةً بغزوة بدر وفتح مكة وحرب أكتوبر 1973، وهنأت الحضور بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

كما رحبت د. سلوى سليمان، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، بالحضور، مؤكدة على أهمية هذه الندوات في تعزيز الوعي الديني والفكري للطلاب.

بدأت الندوة بتلاوة من القرآن الكريم بصوت الشيخ أحمد تميم المراغي، كبير أئمة قراء القاهرة، ثم ألقى د. محمود خليل سيد، وكيل مديرية أوقاف القاهرة، محاضرة تناولت فلسفة الصيام كوسيلة لتربية النفس وزيادة التقوى، مؤكدًا أن الصيام يُعَد فرصة لتطهير النفس وتهذيب السلوك، مستشهدًا بقوله تعالى: "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ".

وتم فتح باب الأسئلة أمام الطلاب، حيث أجاب المحاضرون على استفساراتهم حول الأحكام الشرعية للصيام وأثره في السلوك الإنساني.

اختتمت الندوة بأجواء روحانية، حيث قدم المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، المبتهل بالإذاعة والتلفزيون، التواشيح والابتهالات الدينية.