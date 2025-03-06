الفاتيكان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس

أصدر الفاتيكان، الآن تقريرًا شاملًا عن صحة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، أكد خلاله أن الحالة الصحية لقداسة البابا مستقرة مقارنة بالأيام السابقة، مشيرًا إلى أنه اليوم أيضًا، لم يعاني من أي نوبات فشل تنفسي.

وأوضح التقرير، أن قداسة البابا فرنسيس استمر في العلاج الفيزيائي التنفسي والحركي مع استفادة ملحوظة، لافتًا إلى أن المعايير الهيموديناميكية ونتائج التحاليل الطبية مستقرة.



وتابع: “لم يعانِ البابا فرنسيس من حمى، حيث لا يزال الأطباء يحافظون على التوقعات الطبية بحذر، ونظراً لاستقرار حالته الصحية، سيتم إصدار البيان الطبي التالي يوم السبت”.



وواصل التقرير: “اليوم، خصص قداسة البابا بعض الوقت للأنشطة العمل في الصباح والمساء، مع التناوب بين الراحة والصلاة، وقبل الغداء، تناول قداسة البابا القربان المقدس".