مى عمر تكشف عن تصدر "إش إش" و"سيد الناس" قائمة الأعلى مشاهدة

كشفت الفنانة مي عمر عن تصدر مسلسلي "إش إش" و"سيد الناس"، قائمة الأعلى مشاهدة على مستوى العالم بمنصة شاهد، وذلك بعد عرض الحلقات الخمس الأولى منهما.

وقالت مي خلال منشور كتبته بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بدأت يومي بهذا الخبر الجميل، فمسلسل إش إش ومسلسل سيد الناس يتصدران أعلي نسب مشاهدات بمنصة شاهد علي مستوي العالم."

وأضافت مي: "أريد أن أوضح أن هذه الأرقام هي مجموع مشاهدات المسلسلات في كل البلاد على منصة شاهد، ويتم تجميعها لتعطي في النهاية النتاج الإجمالي للمشاهدات على مستوى العالم".

وتابعت مي أن الذي أسعدها في هذا الخبر كثيرا هو أن العامل المشترك بين العملين هو المخرج محمد سامي. فعندما يكون هو مخرج العمل فتأكد أنك ستبقى في الصدارة وستحقق النجاح الكبير بإذن الله.

ووجهتمي عمر الشكر لزملائها وأصدقائها الذين هنأوها على ذلك النجاح حيث قالت: "أريد أن أشكر من قلبي، كل الزملاء الذين تواصلوا معي وهنأوني وقالوا لي إنهم فرحون لكون المتصدر أعلي نسب مشاهدات علي منصة شاهد في رمضان هو مسلسل مصرى، وبطولة نسائية أيضا، وهذا أمر نادر الحدوث أحمد الله عليه، وسعيدة للغاية من ردود الأفعال التي وصلتني وأتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجميع".