ads
الخميس 06 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة الدقهلية يتابع تطوير قسم التعقيم وتركيب جهاز أشعة رنين بـ"ميت غمر"

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرى الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة في الدقهلية زيارة ميدانية مفاجئة  لمستشفى ميت غمر المركزي لمتابعة  سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى خلال شهر رمضان المبارك.

  

استهل مدكور  جولته  بتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والأطفال، بالإضافة إلى أقسام الداخلي والرعاية المركزة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من توفر  المستلزمات الطبية.

وتابع وكيل الوزارة يرافقه الدكتور أحمد سليمان مدير مستشفى ميت غمر أعمال تطوير قسم التعقيم وتركيب جهاز أشعة الرنين الجديد موجها بضرورة الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة.

كما قام بمراجعة احتياجات قسم الاستقبال والطوارئ، موجهًا بسرعة التنسيق  لتوفير مخزون كاف من أدوية ومستلزمات الطوارئ لتجنب حدوث أي نقص في الأدوية.

في ختام الزيارة حرص  وكيل الوزارة على الاستماع للمرضى والأطباء للوقوف على نقاط ضعف تقديم الخدمة الطبية والعمل على حلها.مشدداً على بذل قصارى الجهد لتقديم أفضل مستوى خدمه للمواطنين.

الحالة الصحية الدقهلية المستلزمات الطبية خلال شهر رمضان المبارك شهر رمضان المبارك صحة الدقهلية قسم الاستقبال والطوارئ ميت غمر وكيل صحة الدقهلية