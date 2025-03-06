الحقلة 6.. والدة ربيع تقترب من كشف السر فى مسلسل "إخواتى"

شهدت الحلقة السادسة من “إخواتي”، مشاهد صادمة، حيث دخلت والدة ربيع عليه لتجده جثة هامدة، ولا تعرف من فعل ذلك، وعندما اقتربت من كشف السر، تدخلت نجلاء بذكاء وانقذت الموقف.

يعرض المسلسل يوميًا على قناة DMC في تمام الساعة 7:15 مساءً، ضمن موسم دراما رمضان 2025، حيث ويعد واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية المؤثرة.

تدور أحداث المسلسل حول أربع شقيقات، لكل واحدة منهن مشاكلها وصراعاتها الخاصة، لكن رغم الخلافات والتحديات التي تواجههن، تجمعهن رابطة الأخوة التي لا تنكسر، تتعقد الأمور أكثر عندما يتوفى زوج شقيقتهن الصغرى في ظروف غامضة، مما يضعهن في مواجهة مصير مجهول وأسرار قد تهدد حياتهن.