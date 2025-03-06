مار بندكتوس يونان حنو يترأس الذبيحة الإلهية وصلاة استذكار زيارة قداسة البابا فرنسيس إلى بغديدا

ترأس مار بندكتوس يونان حنو، رئيس أساقفة أبرشية الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك، الذبيحة الإلهية وصلاة استذكار زيارة قداسة البابا فرنسيس إلى بغديدا، وذلك عصر اليوم الخميس 6 مارس 2025 في كاتدرائية الطاهرة الكبرى ببغديدا.



وحضر الاحتفال عددًا من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، بالإضافة إلى جمع من المؤمنين الذين شاركوا في هذه المناسبة الروحية المهمة.

وتهدف هذه الصلاة إلى تذكّر الزيارة التاريخية التي قام بها قداسة البابا فرنسيس إلى بغديدا، في إطار تعبيره عن تضامنه ودعمه للمجتمعات المسيحية في المنطقة.