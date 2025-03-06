"القاهرة الإخبارية": معبر رفح استقبل 38 مصابا فلسطينيا لتلقي العلاج بمصر

قال أحمد عيد، موفد القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن الدولة المصرية مازالت تبذل قصارى جهدها من أجل تقديم الدعم والعون والمساندة للأشقاء في فلسطين، إذ استقبل معبر رفح اليوم 38 مصابا ومريضا فلسطينيا عبر بوابات المعبر إلى جانب مرافقيهم.

وأضاف "عيد"، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه بمجرد وصول المصابين الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية يدخلون للحجر الصحي من أجل مراجعة حالاتهم الصحية وأيضا حالات مرافقيهم، ثم توزيعهم على المستشفيات حسب طبيعة كل حالة، موضحا أن مستشفيات شمال سيناء ومدن القناة تستقبل الحالات.

وأوضح، أن بعض حالات المصابين الفلسطينيين الأكثر تعقيدا يتم توجيهها إلى مستشفيات القاهرة الكبرى، مثل حالات أمراض السرطان والقلب والكلى والتهابات الرئة وغيرها من الأمراض المزمنة.

وتابع، أن الاحتلال الإسرائيلي مارس عدوانا غاشما على القطاع الصحي في غزة، وبالتالي أخرج العديد من المستشفيات عن الخدمة، فضلا عن قطع الإمدادات والمستلزمات الطبية والصحية التي يحتاجها القطاع سواء المولدات الكهربائية والوقود اللازم.