الأمطار الغزيرة تؤجل"هل هلالك" لغد الجمعة

أعلن قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، أنه تم تأجيل افتتاح فعاليات النسخة التاسعة لبرنامج "هل هلالك" إلى غد الجمعة، التى كان من المقرر افتتاحها فى الثامنة مساء اليوم الخميس، وذلك نظرا للأمطار الغزيرة التي استمرت على مدار اليوم .

وقد تم تأجيل بدء فعاليات البرنامج الرمضاني "هل هلالك" إلى الغد، نظرا للأمطار الغزيرة التي لا تتيح للجمهور التواجد في ساحة مركز الهناجر للفنون.

تقام النسخة التاسعة لبرنامج "هل هلالك"، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة فى رمضان تحت شعار "من المدفع للسحور احتفالات الثقافة نور".

وتحيي فرقة "رضا" للفنون الشعبية، أحد أعرق الفرقة الفنية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، حفل الليلة الأولى من النسخة التاسعة لبرنامج هل هلالك، وتقدم الفرقة مجموعة متنوعة من أشهر استعراضاتها الفنية، تحت إشراف الفنانة إيناس عبد العزيز مدير عام الفرقة.

وكالمعتاد كل عام تبدأ فعاليات اليوم بمشاركة من البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، حيث يعرض البيت رائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوي، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة" لمدة ١٥ ليلة عرض متتالية.

وانطلاقا من الاهتمام بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك يوميا "ركن الطفل"، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك طوال فترة إقامة البرنامج .

يشار إلى أن وزارة الثقافة تهدي فعاليات النسخة التاسعة لبرنامج "هل هلالك" للجمهور، ويفتح القطاع أبواب مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون مجانا للجمهور طوال فترة إقامة البرنامج .