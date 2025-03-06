"ما علشان نعلى ونعلى ونعلى".. عنوان الحلقة السادسة من مسلسل "النص"

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "النص" بطولة النجم أحمد أمين، احداث عديدة، حيث يعرض على قناة "ON” يوميًا ضمن موسم شهر رمضان المبارك.

وبدأت الحلقة 6 ، بعرض عنوان للحلقة ( ما علشان ما نعلى ونعلى ونعلى)، حيث أن لكل حلقة عنوان يسبق بداية كل حلقة من مسلسل النص.

مسلسل النص من بطولة النجم أحمد أمين في دور "عبد العزيز النُص"، ويشاركه في البطولة كل من أسماء أبو اليزيد في دور "رسمية"، حمزة العيلي في دور "درويش"، عبد الرحمن محمد في دور "زقزوق"، وسامية الطرابلسي.، و من إخراج حسام علي وإنتاج أروما استديوز.

تدور أحداث مسلسل النص، حول شخصية "عبد العزيز النُّص"، والذى يجسدها الفنان احمد امين، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة.