اتحاد جدة بقوته الهجومية أمام القادسية في الدوري السعودي

أعلن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة القادسية، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يحل فريق اتحاد جدة، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره القادسية بملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل اتحاد جدة مباراته ضد القادسية بقوته الهجومية الضاربة، حيث يتواجد كل من، المخضرم الفرنسي كريم بنزيما، ومواطنه موسى ديابي، والهولندي ستيفن بيرجوين، والجزائري حسام عوار.

يتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 57 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الهلال في وصافة الترتيب، بينما يأتي القادسية في المركز الثالث وفي رصيده 50 نقطة.

تشكيل اتحاد جدة ضد القادسية

حراسة المرمى: راجكوفيتش

خط الدفاع: فواز الصقور - سعد الموسى - دانيلو بيريرا - معاذ فقيهي

خط الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - حسام عوار

وفي الهجوم: موسى ديابي - كريم بنزيما - ستيفن بيرجوين.