صابرين: منى ذكي تواصلت معي من أجل فيلم أم كلثوم

قالت الفنانة صابرين إن دورها في مسلسل "أم كلثوم"، حقق نجاحاً كبيراً بعد عرض المسلسل، ولم يتوقع الكثير كل هذا النجاح سواء من الصناع أو الجمهور.



وتابعت الفنانة صابرين في تصريحات لها أثناء استضافتها في برنامج "حبر سري"، تقديم الإعلامية أسما إبراهيم أن المنتج ممدوح الليثي كان أول مكالمه لها بعد عرض المسلسل، ليعتذر لأنه كان من الصناع الذي لم يقتنع بها في العمل قبل عرضه.

وكشفت الفنانة صابرين أن الفنانة منى ذكي قامت بالاتصال بها بعد ترشيحها لفيلم سينمائي عن حياة أم كلثوم، وكشفت لها صابرين الكثير من التفاصيل.

واختتمت حديثها أن الفنانة منى ذكي ترى أن أم كلثوم تحتاج من الجميع أن يكون لها عمل فني كل جيل جديد، حتى يتم التعريف بقيمتها الفنية والإنسانية.