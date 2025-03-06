حسام حبيب يعتذر لـ شيرين عبدالوهاب: "لسه بحبك"

وجه المطرب حسام حبيب اعتذار للمطربة شيرين عبدالوهاب خلال استضافته ببرنامج "رامز إيلون مصر" للفنان رامز جلال المعروض على قناة “MBC مصر”.

وقال حسام حبيب: “أنا آسف .. لسه بحبك وانتي على راسي من فوق، واتعلمت الأدب على الاخر”.

حل المطرب حسام حبيب ضيفاً في حلقة اليوم، من برنامج "رامز إيلون مصر"، والمذاع على قناة إم بي سي مصر، تقديم الفنان رامز جلال، و يذاع وقت الإفطار مباشرةُ.

وبجانبه، وقع عدد من الفنانين ضحايا لـ مقلب رامز جلال هذا العام، ومن بين هؤلاء الضحايا:«ناصر منسي، نبيل عماد دونجا، حسام عبد المجيد، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، وسام أبو علي، طاهر محمد طاهر، حسام حسن، اللاعب الدولي السعودي محمد كنو، هدي الإتربي، حسام حبيب، أحمد العوضي، المخرج محمد سامي، الفنانة فيفي عبده، محمد هنيدي، ريم سامي، محمد الشناوي، مروان عطية، حسن الرداد، إلهام شاهين، أكرم حسني، نسرين أمين، نور النبوي، نادين نسيب نجيم، مصطفى أبو سريع، شيماء سيف، أحمد فهمي، نور إيهاب، علي معلول، بدرة»