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الخميس 06 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي يزور مدرسة تابعة للكنيسة بالأقصر

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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قام الدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، بزيارة تفقدية إلى احدي المدارس التابعة للكنيسة في محافظة الأقصر، برفقة القس مايكل رفعت، أمين منطقة وجه قبلي، والقس محروس كرم، عضو مجلس المؤسسات التعليمية وراعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر، وذلك في إطار متابعة سير العملية التعليمية والوقوف على احتياجات المدرسة.

بدأت الزيارة بجولة داخل الفصول الدراسية، حيث تابع الأمين العام تفاعل الطلاب مع المعلمين، واطلع على الأساليب التعليمية المستخدمة في المواد الأساسية. كما أجرى مناقشات مع بعض الطلاب حول تجربتهم الدراسية واهتماماتهم، مشجعًا إياهم على الاجتهاد والسعي نحو التميز.

كما شملت الجولة تفقد الساحة المدرسية والمرافق المختلفة، حيث أبدى الوفد اهتمامًا خاصًا ببرنامج الأنشطة التربوية الذي تقدمه المدرسة، والذي يتضمن أنشطة رياضية وفنية وثقافية تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وتعزيز قيم التعاون والعمل الجماعي.

وفي ختام الزيارة، أكد الدكتور القس ماجد كرم على أهمية استمرار تطوير المناهج والأنشطة، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي تلعبه مدارس سنودس النيل الإنجيلي في تقديم تعليم أساسي قوي يُمكّن الطلاب من بناء مستقبلهم على أسس علمية وتربوية.

الدكتور القس ماجد كرم الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي محافظة الأقصر القس مايكل رفعت أمين منطقة وجه قبلي القس محروس كرم عضو مجلس المؤسسات التعليمية وراعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر