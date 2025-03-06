حسام حبيب لشيرين عبدالوهاب: "آسف واتعلمت الأدب"

اعتذر الفنان حسام حبيب، للفنانة شيرين طليقته، وذلك من خلال حلقة اليوم من برنامج "رامز إيلون مصر" المذاع عبر قناة MBC مصر، حيث حل ضحية الحلقة السادسة.

وقدم حسام حبيب خلال الحلقة اعتذارا لطليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب قائلا: : "أنا غلطان يا شيرين، أنا آسف واتعلمت الأدب".

وكان رامز استقبل حسام حبيب في البرنامج بمقدمة ساخرة قال فيها: "صاحب أشهر قصة حب توكسيك في تاريخ الوسط الفني، مصنف كمصاص دماء لضحاياه، ويعد دبور من دبابير الزن على ودان الباحثات عن الحب".

وسخر رامز من إطلالة حسام حبيب بعد وصوله للبرنامج قائلا: "زعيم شبكة التقليب الدولية روميو الجيل، القميص ماله مقمط كده؟ سيب الإستايل ده لنجم الجيل".