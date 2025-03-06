المبعوثة الأممية تبحث توحيد الجيش الليبي وتعزيز الأمن

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، رئيس الأركان العامة لقوات حكومة "الوحدة الوطنية" محمد الحداد، في طرابلس، لمناقشة جهود توحيد المؤسسة العسكرية وتعزيز الأمن القومي، وفقًا للبعثة الأممية.

كما بحثت تيتيه مع وزير الداخلية عماد الطرابلسي سبل دعم الأمن وتهيئة بيئة مناسبة للانتخابات، ومع وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية الطرمال آليات تمكين المرأة وتعزيز دورها في مراكز القيادة، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بدعم الجهود الليبية في هذا المجال.

على صعيد آخر، دافع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة عن إجراءات حكومته في مواجهة الحرائق الغامضة بمدينة الأصابعة، مشيرًا إلى توجيه الوزارات المعنية لاتخاذ اللازم وتعويض المتضررين.

وفي روما، بحث مدير صندوق التنمية وإعادة الإعمار بالقاسم حفتر مع نائب رئيس الحكومة الإيطالية أنتونيو تاياني سبل التعاون في مجالات الإعمار والنقل والصحة، واتفق الطرفان على تشكيل لجان فنية لمتابعة المشروعات المشتركة.

من جهته، أصدر رئيس حكومة شرق ليبيا، أسامة حماد، قرارًا بتقييد التصريحات الإعلامية للوزراء بعد الجدل حول بيان وزير العدل خالد مسعود بشأن إطلاق هانيبال القذافي، مؤكدًا ضرورة موافقة إدارة التواصل الحكومي على أي تصريحات سياسية داخلية أو خارجية.