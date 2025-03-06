أوسكار رويز: الحكام المصريين لديهم إمكانات كبيرة تساعدهم علي التطوير

أكد أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام انه سيتم اجتماعات دورية مع الحكام بداية من السبت المقبل، بهدف التأكيد على الإيجابيات وشرح الأخطاء والسلبيات وكيفية تلافيها، من أجل تحسين أدائهم.

وأضاف أوسكار أكن احترامًا وتقديرًا لوسائل الإعلام ودورها الكبير في توعية الجماهير وأناشدهم بدعم الحكام المصريين ومساندتهم للوصول إلى المستوي الذي نصبوه جميعًا، لاسيما وأن الحكام المصريين لديهم إمكانات كبيرة تساعدهم علي التطوير بشكل مميز وسريع

وأشار إلى أنه حان الآن وقت العمل لمشاهدة الحكام وتحليل أداء كل منهم وتقييم أداء تقنية الفيديو وتحسينها. المرحلة الحالية تتطلب العمل الجاد لدى خطة شاملة لتطوير مستوى وأداء الحكام، بدأتها بالفعل منذ اليوم الأول، ونتائجها ستظهر قريبا.

وتابع : “لدينا برنامجا لمتابعة أداء أطقم الحكام على الطبيعة من الملاعب مباشرة ومشاهدة تحركاتهم وانفعالاتهم وقدرتهم على اتخاذ القرارات تحت الضغط، والوقوف على مستواهم الفني والبدني خلال المباريات، خاصة وأن المشاهدة على الطبيعة تختلف كثيرا عن المشاهدة التليفزيونية، والمتابعة من المدرجات ستشمل كل المباريات خلال الأسابيع المقبلة”.