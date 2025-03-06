سانينو: دور أونروا مهم للغاية.. ويجب أن نركز على دعم الشعب الفلسطيني

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج في الاتحاد الأوروبي ستيفانو سانينو، إنّ الاتحاد الأوروبي واضح دائما بشأن أهمية السيطرة على الوضع في الضفة الغربية.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية فيروز مكي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الاتحاد الأوروبي فرض عددا من العقوبات ضد المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، موضحًا: "سنواصل العمل مع السلطات الإسرائيلية من أجل دعم استقرار الضفة الغربية وضمان قيام الدولة الفلسطينية مع وجود غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية".

وتطرق إلى دور الاتحاد في دعم وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين منذ السابع من أكتوبر 2023 في ظل الهجمات الإسرائيلية ضدها، قائلا: "لطالما دعمنا جميع أنشطة أونروا، سواء في غزة أو الضفة الغربية أو دول أخرى مثل الأردن وسوريا، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه".

وأكد، أن دور أونروا مهم للغاية، ولكن، الأهم هو التفكير في الفلسطينيين أنفسهم، كضمان حصولهم على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم: "يجب أن نتأكد من فهم السياق السياسي وتداعياته، وأن نركز على دعم الشعب الفلسطيني".