عون: الإصلاحات ضرورة لبنانية قبل أن تكون مطلبًا خارجيًا

ترأس الرئيس اللبناني جوزيف عون أول جلسة لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة، حيث بحثت الجلسة إقرار موازنة 2025 وتكليف وزير المالية بمراجعة الرسوم الواردة فيها، إلى جانب آلية تنفيذ الإصلاحات وفق الأولويات.

وأطلع عون المجلس على نتائج زيارته إلى السعودية ولقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيرًا إلى استعداد المملكة لدعم لبنان بمجرد تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. كما طلب رفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية.

كما استعرض الرئيس اللبناني لقاءاته في القمة العربية الطارئة بالقاهرة، حيث أكد عدد من القادة دعمهم للبنان، لا سيما الأردن وفلسطين، مع تأكيد العاهل الأردني على دعم تسليح الجيش اللبناني.

وشدد عون على أن التعيينات الإدارية من صلاحيات مجلس الوزراء وليس الأحزاب والطوائف، داعيًا إلى الالتزام بسرية المداولات داخل الجلسة.

من جانبه، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام عن التوجه لعقد الجلسات الحكومية في مكان مستقل تطبيقًا لاتفاق الطائف، مؤكدًا اعتماد آلية شفافة للتعيينات في المؤسسات الحكومية.