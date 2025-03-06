محكمة الجنح الاقتصادية تعاقب رويدا أشرف بتهمة نشر أخبار كاذبة.. ومطالبة ب10 ملايين جنيه تعويض

قضت محكمة الجنح الاقتصادية على المدعوة" رويدا " بغرامة 10 آلاف جنيه وذلك بسبب ما قامت بنشره بادعاءات كاذبة على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ضد المهندس ياسر إدريس ، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وجاء ذلك الحكم ضد رويدا في الجنحة رقم 80 لسنة 2024 جنح الاقتصادية، وقرر المهندس ياسر إدريس إقامة دعوى تعويض بقيمة 10 ملايين جنيه ضد المدعوة رويدا ا عما بدر منها من ادعاءات كاذبة وإشاعة اخبار غير صحيحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودأبت رويدا على نشر أخبار كاذبة ضد المهندس ياسر إدريس خلال الفترة الماضية دون أي سند يؤكد على صحة ما نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الأمر الذي جعله يلجأ إلى القضاء المختص ويحصل على حكم ضدها بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه.

يذكر أن هناك العديد من القضايا المرفوعة ضد رويدا من جانب العديد من الرموز الرياضية ضدها ومازالت منظورة في أروقة المحاكم.