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الخميس 06 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

رامز جلال ساخرًا من حسام حبيب: مصاص دماء.. زن على ودان الباحثات عن الحب

حسام حبيب فى رامز
حسام حبيب فى رامز ايلون مصر
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سخر النجم رامز جلال، من الفنان حسام حبيب، الذى وقع ضحيته فى الحلقة  السادسة لـ برنامج المقالب «رامز إيلون مصر» والذي يبث يوميًا طوال شهر رمضان المبارك بعد أذان المغرب.

وعلق رامز جلال، ضاحكًا على حضور حسام حبيب في البرنامج، حاملًا «بوكيه ورد» :«دا جاي يصالح شيرين عبدالوهاب».

وقال رامز جلال عن حسام حبيب :«أشهر قصة حب توكسيك.. مصاص دماء.. زن على ودان الباحثات عن الحب.. اتجوز مراته.. وبدأت الخناقات بينهم علطول.. سمعوا صريخهم القريب والبعيد.. الموضوع سخن وكبر.. وتبرأ من أبوه عشان مراته.. معانا حسام حبيب».

النجم رامز جلال الفنان حسام حبيب رامز ايلون مصر شهر رمضان المبارك