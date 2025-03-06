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الخميس 06 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مسئول بـ"الاتحاد الأوروبي": من المهم وجود خارطة طريق لإعادة إعمار قطاع غزة

ستيفانو سانينو
ستيفانو سانينو
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تحدث مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج في الاتحاد الأوروبي ستيفانو سانينو، عن القمة العربية الطارئة وخطاب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا فيه، وأبرز النقاط التي تضمنها البيان الختامي الخاص بالقمة.

وقال في لقاء مع الإعلامية فيروز مكي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "أولا، شدد الرئيس كوستا على نقطة مهمة للغاية، وهي ضرورة إنشاء دولة فلسطينية تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل، بحيث يتحقق الأمن والاستقرار لكلا الطرفين، وكانت هذه النقطة أمرا رئيسيا في البيان الختامي الذي جاء في القمة".

وتابع: "من المهم أن تكون هناك خارطة طريق لتنفيذ هذه العملية بما يشمل العمل على إعادة إعمار قطاع غزة، ونؤمن بأهمية الجهود المشتركة لضمان دخول السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، بحيث تتمكن من إدارة هذه العملية ووضع الأسس للتقارب بين غزة والضفة الغربية".

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