مائدة وطن واحد.. إفطار 10 ألاف صائم بشبرا الخيمة

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، تنظيم أكبر مائدة إفطار بشعار "مائدة واحدة وسط أهالينا"، والتي احتضنت حوالي 10 ألاف مواطن من أبناء محافظة القليوبية، حيث شاركت فيها كافة طوائف الشعب على مائدة واحدة جمعت المسلمين والمسيحيين وجميع الاعمار المختلفة، وسط فرحة كبيرة وإطلاق البالونات ابتهاجا بالتجمع الكريم.

وأوضح الدكتور سيد حجازي، منسق الإفطار المجمع، أنه جرى إقامة أكبر مائدةٌ إفطار رمضان في منطقة مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة حيث ضمت المائدة أكثر من 10 آلاف مواطن ومواطنة، من أبناء شبرا الخيمة بمشاركة جميع فئات المجتمع من مسلمين واقباط وشخصيات عامة وأعضاء مجلس نواب وعمال نظافة.

وأوضح، أن حفل الإفطار شهد توزيع جوائز العمرة للمواطنين، وسط فرحة كبيرة وإطلاق الزغاريد، كما حضر عدد كبير من الأهالي الذين خرجوا من البيوت في شكل حضاري يعكس الروح الوطنية.

وأضاف، أن الإفطار شارك به كافة فئات المجتمع من أطفال وكبار وشيوخ وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعمال النظافة والمسلمين والأقباط.

فيما عبر الأهالي عن سعادتهم بالأجواء الرمضانية والروح الجميلة.

إفطار أهالي شبرا الخيمة

مشاركة المسيحيين في الإفطار

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تجمع أهالي شبرا الخيمة

إفطار أهالي شبرا الخيمة