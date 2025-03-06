زيلينسكي: ينبغي تنمية القاعدة الصناعية في أوروبا

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أنه ينبغي علينا ضرورة تنمية القاعدة الصناعية في أوروبا، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل

وفي سياق متصل، علقت وزيرة الصناعة البريطانية سارة جونز على قرار الولايات المتحدة بسحب تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وكييف، خاصة بعد المشادة الكلامية التي حدثت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره فولوديمير زيلينسكي.

قالت جونز: "الدور الذي نلعبه في هذا الموقف هو أن نكون وسيطًا نزيهًا، وكان رئيس الوزراء واضحًا في أن هذا يعني أننا لا نعلق على كل منعطف أو تعليق تم الإدلاء به بين عشية وضحاها" ، وأضافت ان هذا لن يكون هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به.

وأضافت وزيرة الصناعة البريطانية: "لقد تعلمنا في أيرلندا الشمالية مدى أهمية لعب دور الوسيط النزيه، وعدم التعليق على كل منعطف أو تعليق، ولكن التمسك بمبادئنا التي أعتقد أن الجميع في البلاد يدعمونها من حيث الاستمرار في دعم أوكرانيا، ولعب هذا الدور لوقف القتال. وهذا يعني العمل مع الولايات المتحدة، والعمل مع فرنسا، والعمل مع الآخرين".