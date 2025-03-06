جامعة قناة السويس تستضيف احتفالية الأزهر الشريف بمرور 1085 عامًا على تأسيسه

تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واللواء أ.ح طيار أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، والدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، استضافت قاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة الاحتفالية السنوية بمناسبة مرور أكثر من 1085 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر الشريف، والتي نظمتها الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية ومنطقة وعظ الإسماعيلية بالتعاون مع الجامعة.

وفي بداية اللقاء، رحّب الدكتور ناصر مندور بالحضور، مؤكدًا أن الأزهر الشريف كان وسيظل منارةً للعلم والوسطية، وحاملًا لرسالة الإسلام السمح في الداخل والخارج، مشيرًا إلى الدور الرائد الذي لعبه الأزهر عبر العصور في نشر الفكر المستنير وترسيخ القيم الإسلامية السمحة، فضلًا عن إسهاماته الوطنية التي تجسدت في مراحل فارقة من تاريخ الوطن.

شهد الاحتفالية اللواء أ.ح طيار أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، والدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وفضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الأزهرية بالإسماعيلية، الشيخ عبد الخالق عطيفي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية وفضيلة الشيخ أشرف السعيد، مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية ورئيس لجنة الفتوى بالإسماعيلية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب، وقيادات الأزهر الشريف والكنيسة وجامعة قناة السويس والجهاز التنفيذي بالمحافظة، وطلبة المعاهد الأزهرية.

كما حضر من قيادات جامعة قناة السويس الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ومن قيادات المحافظة، المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، والرائد محمد سعد، نائبًا عن مدير أمن الإسماعيلية.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب محمود وائل سعيد من طلبة الأزهر الشريف، أعقبها كلمات لممثلي الأزهر الشريف والأوقاف وبيت العائلة المصرية، تناولت دور الأزهر في نشر تعاليم الإسلام وترسيخ الفكر الوسطي، إلى جانب عرض فيلم وثائقي عن الأزهر الشريف كأقدم جامعة في العالم.

وأكد اللواء أكرم جلال أن الأزهر الشريف يمثل منارةً للعلم وحصنًا لحماية الهوية الإسلامية، مشيرًا إلى دوره التاريخي الممتد في نشر الفكر الوسطي وترسيخ قيم التسامح والتعايش بين البشر، وموجهًا الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على جهوده المباركة في خدمة الإسلام.

وألقى فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد كلمةً تحدث فيها عن مناهج الأزهر وحرصه على غرس قيم الإسلام وتعاليمه، ونشر الإسلام الوسطي بين كافة طلابه من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية بالمعاهد الأزهرية.

وأضاف الدكتور محمد فاضل، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن شيوخ وعلماء الأزهر كانوا دومًا ذوي تأثير وقت السلم ووقت الحرب، مستشهدًا بالأدوار الوطنية للشيخ محمد كريم والشيخ عبد الله الشرقاوي وغيرهما.

وتحدث الشيخ أشرف السعيد، مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية، عن الدور الذي يقوم به وعاظ وواعظات المنطقة في نشر تعاليم الدين السمحة، والعمل من خلال برامجهم على التوعية بدور الأسرة وتعظيم الفهم الصحيح للدين، والدعوة إلى ترابط الأسر من خلال التعاون المثمر مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مؤكدًا دعم محافظ الإسماعيلية للقوافل الدعوية التي تجوب جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح الشيخ ممدوح الدالي دور أروقة الأزهر الشريف التي دعا إليها شيخ الأزهر في الاهتمام بالنشء والشباب، من خلال 27 رواقًا تم تدشينها خلال العام الماضي، حيث استقبلت أروقة الأزهر الآلاف من الأطفال لتحفيظ القرآن، وكذلك من الكبار لدراسة علوم الدين والتجويد والفقه.

وأكد القمص بنيامين مزيد تقديره لدور الأزهر الشريف كمنارةٍ للعلم ومنهجٍ للدين الوسطي، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الأزهر الشريف والكنيسة المصرية علاقةٌ تاريخية يكفلها التعاون والود لوحدة الوطن ضد أي عدوان أو تشويه لأفكار الشباب. كما تحدث عن دور بيت العائلة المصرية، الذي دعا إليه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا شنودة الثالث، للتأكيد على الوحدة الوطنية ووقوف قطبي المجتمع جنبًا إلى جنب لمواجهة المخاطر.

كما ألقى الشيخ عبد الخالق عطيفي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، كلمةً أوضح فيها مظاهر التعاون والتكامل بين الأزهر الشريف والأوقاف في نشر سماحة الإسلام وقيم الخير والمحبة والود والانتماء، وذلك من خلال عدة فعاليات، منها المنبر الثابت في مساجد الإسماعيلية، بإجمالي 420 ندوة سنوية على مدار العام، بالإضافة إلى القوافل الدعوية الموجهة إلى جميع المؤسسات الحكومية بالمحافظة.

وتحدثت الواعظة فاطمة رميح، بمنطقة الوعظ بالإسماعيلية، عن دور المرأة في نشر الدعوة، ودورها الوطني وقت السلم والحرب.

كما ألقى الشيخ جمال عباس، من منطقة وعظ الإسماعيلية، كلمةً أوضح فيها دور المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، والتي تستهدف الوصول إلى الآلاف من خريجي الأزهر الموجودين في الخارج، وتوثيق العلاقات معهم ومدّ يد العون لهم، وذلك من خلال الأنشطة والميزات التي تقدمها لأعضائها، كما توفر العديد من الفرص داخل البلاد، مثل المنح الدراسية بإحدى كليات العلوم الإسلامية بجامعة الأزهر (أصول الدين – الشريعة الإسلامية – اللغة العربية – الدراسات الإسلامية والعربية – الدعوة الإسلامية)، سواء في مرحلة التعليم العالي أو الماجستير والدكتوراه في مرحلة الدراسات العليا.

وقدمت طالبات منطقة الإسماعيلية الأزهرية عرضًا على أنغام أوبريت "بلادي"، كما ألقت الطالبة سهر سيف عباس شعرًا، تلاها فقرةٌ للإنشاد الديني لطلبة منطقة الإسماعيلية الأزهرية.

وقام الشيخ ممدوح عبد الجواد بإهداء المصحف الشريف، المهدي من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والشيخ عبد الخالق عطيفي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري لمحافظة الإسماعيلية.

وفي ختام الاحتفالية، قام كلٌّ من محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة قناة السويس، يرافقهما رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالإسماعيلية ومدير عام منطقة الوعظ، بتكريم عددٍ من قيادات المحافظة والأزهر الشريف والأوقاف وبيت العائلة المصرية بالإسماعيلية، إلى جانب عددٍ من فريق الإنشاد الديني وبعض ممن بلغوا سن التقاعد بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية.