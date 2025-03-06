ads
الخميس 06 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

آخر تطورات الحالة الطبية لعلي معلول

علي معلول
علي معلول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن حاجة التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى أسبوع آخر من العلاج والتأهيل قبل المشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق. 

وكان علي معلول تعرض لاصابة خلال الأيام الماضي، تم تشخيصها على أنها شد في العضلة الخلفية، ويخضع اللاعب حاليًا للعلاج والتأهيل. 

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي فوزًا هامًا على حساب طلائع الجيش بهدفين دون رد حملا توقيع جراديشار ومروان عطية، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ملعب استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ملعب استاد القاهرة الدول، في افتتاح مباريات المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. 

الأهلى معلول التدريبات الجماعية العلاج