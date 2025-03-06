آخر تطورات الحالة الطبية لعلي معلول

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن حاجة التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى أسبوع آخر من العلاج والتأهيل قبل المشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق.

وكان علي معلول تعرض لاصابة خلال الأيام الماضي، تم تشخيصها على أنها شد في العضلة الخلفية، ويخضع اللاعب حاليًا للعلاج والتأهيل.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي فوزًا هامًا على حساب طلائع الجيش بهدفين دون رد حملا توقيع جراديشار ومروان عطية، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ملعب استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ملعب استاد القاهرة الدول، في افتتاح مباريات المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.