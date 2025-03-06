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الخميس 06 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مسئول بـ"الاتحاد الأوروبي": مصر دولة محورية في الشرق الأوسط والبحر المتوسط

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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قال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج في الاتحاد الأوروبي ستيفانو سانينو، إنّ الشراكة الاستراتيجية مع مصر مميزة للغاية، لأن مصر دولة محورية في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وتقع عند تقاطع 3 بحار.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية فيروز مكي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ مصر مركز للعديد من التعقيدات في المنطقة، وبحجمها الكبير تعد مصر قوة إقليمية رئيسية، ولديها إمكانيات هائلة.

وتابع: "لذلك، فإن الاتحاد الأوروبي مهتم بها من الناحيتين الاقتصادية والجيوسياسية من أجل بناء علاقة متينة وقوية ومتعددة الجوانب مع مصر، ونسعى إلى تنفيذ هذه العلاقة وتطويرها باستمرار".

استراتيجية الاتحاد الأوروبي البحر المتوسط الجيوسياسية الشرق الأوسط شمال إفريقيا